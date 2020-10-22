بعد 3 أشهر فحص.. القابضة للمطارات تنشر تقرير لجنة التفتيش على الشركات

صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأنه خلال الثلاثة أشهر الماضية قامت لجنة التفتيش والمراجعة على الشركات التابعة بالتفتيش والتأكد من مطابقة إجراءات سير العمل وسلامة الأفراد والمنشآت والمعدات لسبعة مطارات خارجية هي: بورسعيد والأقصر وأسوان والعاصمة الإدارية وأسيوط وسوهاج وبرج العرب، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران وسلطة الطيران المدني، وبما يتماشى مع القواعد والإجراءات المحلية والدولية لتشغيل المطارات.
وكان المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية قد أصدر في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة التفتيش والمراجعة على الشركات التابعة وبشكل دائم بعضوية ممثلين في تخصصات مختلفة من الشركة القابضة والشركات التابعة بهدف المتابعة الدورية لضمان سلامة وانتظام سير العمل بجميع الشركات التابعة، سواء مقار أو مواقع أو مطارات والتأكد من مطابقتها للتشريعات الدولية والمحلية.
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