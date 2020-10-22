الكهرباء تعلن خطتها لتأمين تغذية لجان انتخابات مجلس النواب

أعلنت وزارة الكهرباء أنها أعدت خطة لتأمين التغذية الكهربائية خلال انتخابات مجلس النواب 2020 بجميع لجان الانتخابات التى تجرى فى مختلف أنحاء الجمهورية خلال يومى 24 و25 أكتوبر الجارى.





وأوضحت وزارة الكهرباء، فى بيان اليوم الخميس، أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكل المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية، ومنها: - تأمين التغذية الكهربائية لكل اللجان والمقار الانتخابية. - تأمين الخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بجميع الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم فى حالة وجود أى عطل. - المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية. - وقف جميع أعمال الصيانة خلال فترة الانتخابات. - وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة للعمل فى حالة الطوارئ بالأماكن التى تحتاج لذلك، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع - تجهيز ماكينات ديزل متنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة عند الحاجة. وأشار البيان إلى أن ذلك يأتى حرصا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقراراها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ فى جميع اللجان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.

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