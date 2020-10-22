ضمن تطوير القرى الأكثر احتياجا.. «تحيا مصر» يفتتح مدرسة عرب بخواج الإعدادية

افتتح صندوق تحيا مصر، مدرسة عرب بخواج الإعدادية ضمن المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى مركز طهطها فى محافظة سوهاج، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وفضيلة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر.





يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالى الصعيد وتم تطوير المدرسة التى تخدم 488 طالبًا وطالبة، كما تضمنت المرحلة الثانية مدرسة عرب بخواج الابتدائية وتخدم 917 طالبًا وطالبة، ومدرسة الشهيد احمد حسين عامر الابتدائية بعرب بخواج وتخدم 652 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الإعدادية وتضم 374 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية وتضم 821 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية بنيين وتضم 341 طالبًا وطالبة

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