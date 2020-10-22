سفير مصر فى أكرا : اتفاق تأسيس شركة طيران غانية إنجاز مصرى جديد

شارك السفير عماد حنا سفير مصـر فى أكرا، فى مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة مصر للطيران وحكومة غانا بهدف تدشين شراكة استراتيجية بين الجانبين لتأسيس شركة طيران وطنية غانية مُتكاملة باستثمارٍ مصرى غانى مُشترك، وعبر الاستفادة من الخبرة الواسعة لمصر للطيران باعتبارها أقدم ناقل جوى إفريقى وتقدم خدماتها إلى أكثر من 80 وجهة فى شتى أنحاء العالم.





وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أنه وقع عن الجانب المصرى الطيار حسن منيــر مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، وعن الجانب الغانى وزير الطيران المدنى "جوزيف كوفى أدا"، وذلك بحضور السفير المصرى فى أكرا، ومُشاركة الوفـــد التفاوضى المصرى بعضوية رؤساء القطاعات الفنيــة المُختلفة بشركة مصر للطيران، وممثلى الحكومة وسلطة الطيران المدنى الغانية.

وصرح السفير حنا، بأن الاتفاق الجديد يَسّطرُ فصلاً جديداً فى تاريخ العلاقات المصرية الغانية المتأصلة، بما تُمثله هذه العلاقات من أساسٍ راسخ يُتيح البناء عليه لإقامة مثل هذا التعاون الذى يتماشى وتوجهات القيادتين السياسيتين فى كل من مصر وغانا لتحقيق التكامل الأفريقى المنشود، كما يؤكد على ما تبديه مصر من اهتمامٍ بتحقيق التنمية المُستدامة ودعم التجارة فيما بين دول القارة السمراء عبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية التى كان لمصر دورها الفاعل فى دخولها حيز النفاذ أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقى.

وتابع: إضافةً إلى دعم الاستثمارات الإفريقية المُشتركة عبر تحفيز المشروعات عبر الإقليمية، مُعتبراً الاتفاق المُبرم انجازاً مصرياً جديداً على الساحة الإفريقية يعكس الثقة فى الإمكانات والخبرة المصرية، ونقطة تحوّلٍ مِفصلية على طريق التعاون الثنائى بين مصر وغانا، والقــارى بشكلٍ عام تحقيقاً لأجندة أفريقيا 2063.

وأعرب وزير الطيران الغانى عن سعادته بفـوز شركة مصر للطيران بالشراكة الجديدة، مُشيداً بإمكاناتها الضخمة التى تؤهلها لتأسيس الناقل الوطنى الغانى الجديد.

كما ثَمَنَ علاقات الصداقة المصرية الغانية، ودور مصر الريادى على الساحة الإفريقية وحرصها على تحقيق الاندماج القارى المنشود، مؤكداً ترحيب بلاده بما أبدته مؤسسة مصر للطيران العريقة ووزارة الطيران المدنى المصرية من اهتمامٍ بمُساندة غانا فى تأسيس شركة طيرانها الوليدة، والاستثمار كشريكٍ رئيسى فيها، وإتاحة خبراتها الواسعة فى مجال الملاحة الجوية وما تحظى به من ثقلٍ عالمى دعماً لهذا المشروع القومى الطموح.