عربيتك .. شروط استخراج رخصة القيادة للأجانب المقيمين فى مصر

وتحدث الإعلامى معتز عاطف خلال حلقة اليوم من برنامج "عربيتك" المذاع على الراديو 9090، عن أن الرخصة الدولية التى يسير بها الأجانب فى مصر تعمل لفترة معينة، وبمجرد الحصول على الإقامة لا تستخدم تلك الرخصة ويضطر الأجنبى لاستخراج رخصة خاصة بالدولة المقيم بها.

هذا ليوضح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، شروط استخراج رخصة القيادة لغير المصريين أو الأجانب المقيمين بمصر، وهى أن تكون الإقامة سارية لا تقل مدتها عن عام، مع موافقة الجهات الأمنية، واجتياز اختبارات اللياقة الطبية وفصيلة الدم بالإضافة إلى اختبارات النظرى والعملى.

وقال صابر إن بين الشروط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، وبعد اجتياز كافة الاختبارات ودفع الرسوم المقررة يتم استخراج الرخصة من قبل جميع وحدات استخراج رخصة القيادة المخصصة للأجانب الموجودة بعواصم كافة المحافظات.