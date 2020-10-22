فيديوجراف.. إنجازات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فيديوجرافا يرصد إنجازات مبادرة صحة المرأة، والتى تتمثل فى فحص نحو 8.5 ملايين امرأة حتى 20 أكتوبر 2020، على مستوى جميع محافظات الجمهورية.





وأوضح المركز، فى بيان صحفى، أنه أُطلقت العديد من المبادرات الرئاسية وفى مقدمتها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية ضمن حملة "100 مليون صحة"، فى مسعى إلى رفع مستوى الوعى بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى ووسائل الوقاية من هذا المرض، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

كما يتم تقديم الفحص للسيدات المترددات خلال الزيارات الدورية للمتابعة والزيارة العارضة، ليصل إجمالى التردد إلى نحو 9.3 مليون زيارة، بينما تستهدف المبادرة ما يقرب من 31 مليون امرأة.

كما تشير الأرقام إلى أن هناك 95046 امرأة تم عمل أشعة لهن و4555 امرأة تم سحب عينة وعمل تحليل باثولوجى لهن و1973 حالة سرطان ثدى تم اكتشافها و1650 حالة تم البدء فى علاجها.

وأوضح الفيديوجراف، الأهداف العامة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، مشيراً إلى أنها تتمثل فى الاهتمام بصحة المرأة بالكشف عن الأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، مع تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدى لسيدات مصر والتوعية بأهمية الفحص الدورى للثدى، بجانب نشر الوعى الصحى وتعزيز تواصل السيدات بوحدات الرعاية الأساسية، علماً بأنه يتم تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان لسيدات مصر.

هذا ويتم تقديم الخدمة الطبية للسيدات من خلال مشاركة 3593 وحدة أولية و4098 فرقة طبية بالوحدات و112 مستشفى للفحص المتقدم على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاء فى الفيديوجراف، أن طرق الوقاية من مرض سرطان الثدى تتمثل فى إتباع عدد من العادات الصحية، تشمل الامتناع عن التدخين، حيث إن الدلائل تشير إلى العلاقة بين التدخين وخطر الإصابة بسرطان الثدى، كما تساعد ممارسة الأنشطة البدنية فى المحافظة على وزن صحى ومنع الإصابة، هذا بجانب دور الرضاعة الطبيعية فى الوقاية من سرطان الثدى، خاصة وأن زيادة مدة الرضاعة الطبيعية لها تأثير وقائى من المرض.

كما تتمثل طرق الوقاية أيضاً وفقاً للفيديوجراف، فى الحد من جرعة العلاج بالهرمونات والمدة الخاصة بذلك، فالعلاج بالهرمونات لأكثر من 3 سنوات إلى 5 سنوات يزيد من خطر الإصابة، فضلاً عن تجنب التعرض للإشعاع، حيث تحتوى أساليب التصوير الطبى مثل التصوير المقطعى على جرعات عالية من الإشعاع، مما يحتم ضرورة تقليل التعرض لها.

كما تشمل طرق الوقاية إتباع نظام غذائى صحى خاصة وأنه يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى أن الحمل والولادة فى سن مبكرة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

ورصد الفيديوجراف، أن الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى يتم من خلال الكشف الذاتى الدورى على الثدى، وكذلك الكشف فى الوحدات الصحية التابعة لبرنامج صحة المرأة، خاصة وأن نسبة الشفاء التام للحالات المكتشفة مبكراً تصل إلى 90%.