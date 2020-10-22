إسلام الغزولى يطلق برنامجه الانتخابى «رؤية».. استعادة إنسانيتنا

أعلن إسلام الغزولى، مرشح حزب المصريين الأحرار عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، فى لقائه الأول الذى عقد مع عدد من الشباب، أفكار فريق الحملة الانتخابية والتى أطلق عليها "رؤية".





وأشار الغزولى، إلى أنه كان من الممكن إطلاق برامج انتخابية منسوخة وتقليدية، إلا أن فريق الحملة قرر عن اقتناع الخروج عن المألوف، وعدم اللجوء للأساليب القديمة وكتابة كلام براق عن خدمات وقتية وشعارات مستهلكة وبرامج انتخابية غير حقيقية لتحقيق نجاح مزيف.

وأكد إسلام الغزولى، أن البنية التشريعية تحتاج إلى مزيد من التطوير لمواكبة التغييرات العالمية السريعة، بالإضافة إلى تضمين "الرؤية" إلى عدد من الملفات الخاصة التى يتولى مسؤوليتها وعرضها إحدى عشر شابًا وشابة، منها المرتبط بالمرأة بشأن حمايتها وتدعيم حقوقها، والارتقاء بدور الفن لتشكيل العقل الجمعى للمجتمع، ذوو الهمم وضمان حقوقهم، الأسرة والتربية وإحياء المفاهيم الصحيحة داخلها، تنمية الوعى وزيادة الإدراك لمجابهة المخاطر والتهديدات، تطوير مشروعات ريادة الأعمال للشباب، نشر الوعى بالبيئة والحفاظ عليها، وتضمنت الملفات أيضا تسليط الضوء على أهمية استعادة دور الرياضة فى المجتمع، تطوير أداء المحليات وصولا لتحقيق المأمول منها.

وأوضح أن فريق عمل الحملة سيطلق مشروعين متكاملين الأول مرتبط بالقراءة واستعادة قيمتها داخل مجتمعنا، والثانى يهتم بملف الرفق بالحيوان.

وأكد أنه قد تكون الرؤية غيرمعتادة كبرنامج انتخابى تقليدى، إلا أننا كفريق حملة وجدنا فى ما تضمنتها من أفكار رؤية لدولة تستحق الأفضل، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى من "رؤية" استعادة بناء إنسانيتنا.