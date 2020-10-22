إسلام الغزولى يطلق برنامجه الانتخابى «رؤية».. استعادة إنسانيتنا

وأشار الغزولى، إلى أنه كان من الممكن إطلاق برامج انتخابية منسوخة وتقليدية، إلا أن فريق الحملة قرر عن اقتناع الخروج عن المألوف، وعدم اللجوء للأساليب القديمة وكتابة كلام براق عن خدمات وقتية وشعارات مستهلكة وبرامج انتخابية غير حقيقية لتحقيق نجاح مزيف.
وأكد إسلام الغزولى، أن البنية التشريعية تحتاج إلى مزيد من التطوير لمواكبة التغييرات العالمية السريعة، بالإضافة إلى تضمين "الرؤية" إلى عدد من الملفات الخاصة التى يتولى مسؤوليتها وعرضها إحدى عشر شابًا وشابة، منها المرتبط بالمرأة بشأن حمايتها وتدعيم حقوقها، والارتقاء بدور الفن لتشكيل العقل الجمعى للمجتمع، ذوو الهمم وضمان حقوقهم، الأسرة والتربية وإحياء المفاهيم الصحيحة داخلها، تنمية الوعى وزيادة الإدراك لمجابهة المخاطر والتهديدات، تطوير مشروعات ريادة الأعمال للشباب، نشر الوعى بالبيئة والحفاظ عليها، وتضمنت الملفات أيضا تسليط الضوء على أهمية استعادة دور الرياضة فى المجتمع، تطوير أداء المحليات وصولا لتحقيق المأمول منها.
وأوضح أن فريق عمل الحملة سيطلق مشروعين متكاملين الأول مرتبط بالقراءة واستعادة قيمتها داخل مجتمعنا، والثانى يهتم بملف الرفق بالحيوان.
وأكد أنه قد تكون الرؤية غيرمعتادة كبرنامج انتخابى تقليدى، إلا أننا كفريق حملة وجدنا فى ما تضمنتها من أفكار رؤية لدولة تستحق الأفضل، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى من "رؤية" استعادة بناء إنسانيتنا.
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