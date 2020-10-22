الأعلى للإعلام يوجه الدعوة للإعلاميين والصحفيين لبحث مقترحات مواجهة الإعلام المعادي

يوجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة لرئيسي الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الصحفيين والإعلاميين للاجتماع يوم الاثنين القادم 26 أكتوبر الساعة 11 صباحاً.



وذلك لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الإعلامية، وبحث مقترحات مواجهة وسائل الإعلام المعادية، التي تبث أكاذيباً وشائعات تتناول الشأن المصري، وطرق مواجهاتها وإعلاء الحقائق، في ضوء الشفافية والدفاع عن ثوابت الدولة المصرية.



وبهذه المناسبة يناشد المجلس الزملاء الصحفيين والإعلاميين بالتوقف علي تناول ما يثار بشأن الأزمة الأخيرة المتعلقة بالسيد الأستاذ وزير الدولة للإعلام، وذلك رأباً للصدع ولم الشمل وعدم السماح بتفاقم ردود الأفعال السلبية واتساع الهوة واستغلال وسائل الإعلام المعادية لما يثار من مناقشات.