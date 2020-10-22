القبض على والدى طفلين بالابتدائى عقب خطوبتهما فى عين شمس

نجحت مباحث القاهرة بأشراف اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة للمباحث، فى القبض على واللدين طفلين ظهرا فى فيديو اثناء خطوبتهما.
وتبين أن الطفل "العريس"، فى الصف الرابع الابتدائى، والطفلة "العروس" فى الصف الثالث الابتدائى.
وقال مصدر أمنى، أن اسرة طفل حفل الخطوبة بعين شمس توجهوا صباح اليوم إلى قسم شرطة عين شمس خوفا من المساءلة القانونية.
وأضاف المصدر، أنه تم اخذ تعهدات على أهل الطفلين، بعدم تعريض مستقبلهما للخطر، وتم صرفهم عقب الانتهاء من الاجراءات.
واصاف المصدر، إلى أن والد الطفل ليس لديه ابناء غيره، فأراد أن يفرح به، وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فحصت مقطع فيديو متداولًا على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لخطوبة طفلين في المرحلة الابتدائية بمنطقة عين شمس للتأكد من صحته من عدمه.
وقال مصدر أمنى: إنه فى حال ثبوت صحة مقطع الفيديو المتداول على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أسرة الطفلين.
كانت الأجهزة الأمنية، رصدت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو، لحفل خطوبة فتاة في الصف الثالث الابتدائى على طفل فى الصف الرابع الابتدائى.
ويظهر فى الفيديو طفل وطفلة عمرهما حوالى 10 سنوات يحتفلان بخطوبتهما وسط عشرات المدعوين، وأغلبهم من الأطفال أصدقاء الطفلين.
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