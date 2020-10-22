الأهلي صبور تستثمر 650 مليون جنيه فى الخدمات التعليمية بالقاهرة الجديدة

وقعت شركة الأهلى صبور الشركة المصرية الرائدة فى مجال التطوير العقارى، مذكرة تفاهم مع شركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس ويقضى الاتفاق فيما بين الطرفين على تطوير مدرستين دوليتين بمشروع " ذا سيتى اوف اوديسيا" فى المستقبل سيتى على مساحة 30 ألف متر مربع وبإجمالى استثمارات 650 مليون جنيه مصرى ومن المتوقع أن تفتح المدرستين ابوابهما خلال عام 2023، حيث يسعى الطرفان إلى تسخير كافة خبراتهم فى مجال التطوير العقارى والتعليم من اجل تقديم منظومة تعليمية متميزة تتوافق مع النظم والمعايير الدولية من ناحية توفير بيئة تعليمية فعالة ومبانى تعليمية من الطراز الأول، فضلَا عن كادر تعليمى رفيع المستوى من المعلمين ذوى الخبرة الكبيرة بالمجال التعليمى والتربوى.

وعبر المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور، عن سعادته البالغة بهذا الاتفاق قائلًا: "منذ اللحظة الأولى ونحن نسعى بشركة الاهلى صبور إلى التعاون مع جميع الكيانات الكبيرة ليس فقط من أجل تكوين شراكات لإضافة قيمة مضافة لأعمالنا فحسب بل ايضًا لدعم رؤيتنا التى نحرص من خلالها دائمًا على تقديم منتجات عقارية فريدة من نوعها تجمع ما بين العراقة والمعاصرة وتوفرأحدث الطرز المعمارية." واضاف صبور: "الإتفاق فيما بيننا وبين شركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس(LVNG) يعد قفزة نوعية كبيرة تجاه إنشاء مركز تنويرى ثقافى شامل، فمن المتوقع أن يضيف التعاون مع منظومة (LVNG) ميزة جديدة للحياة المستقرة ب"ذا سيتى أوف اوديسيا"، المشروع الأكثر أهمية لدينا فى الوقت الحالى بما يمثله من قيمة وإضافة حقيقية لهذه المنطقة الحيوية التى تعد المثلث الذهبى فيما بين المستقبل سيتى والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه قال عمرو السجينى الرئيس التنفيذي لشركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس (LVNG):"إننا نؤمن بقيمة وتميز كل دارس لذلك نحرص على تطوير وتوفير بيئة تعليمية مشجعة ومحفزة لتعزيزوتنمية واكتشاف المهارات الإبداعية والذاتية بكافة الجوانب الاكاديمية والشخصية والرياضية ولا سيما الفنية والثقافية والصحية منها، وانه لمن دواعى سرورنا التعاون مع شركة الاهلى صبور لتطوير وادارة هذا المركز الثقافى التعليمى بمشروعها "ذا سيتى اوف اوديسيا"

ومؤخرًا ومنذ العام 2015 قامت الشركة بتأسيس مجمع تعليمي دولي نموذجي بغرب القاهرة يضم مدرسة Lycée Albert Camus والتي تقدم برنامجًا فرنسيًا دوليًا معتمدًا من هيئة الAEFE التابعة لوزارة التعليم الفرنسية ومدرسة Evolution International Schoolوالتيتقدم نموذجًا تعليميًا غير مسبوق قوامه نظام المونتيسوري لمرحلة رياض الأطفال يليه النظام البريطانيIGCSE.