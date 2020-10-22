انت الان تتابع تفاصيل خبر بدون فوائد.. تقسيط مديونية الكهرباء المتراكمة و17% فائدة في تلك الحالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر منذ قليل أنه يحق للمواطن تقسيط المديونية بعد تراكمها لعدة شهور، وذلك نتيجة لعدم التزام القارئ بالكهرباء بكتابة بيانات العداد الشهرية بشكل منتظم خلال الفترة الماضية، لذا فإن التقسيط سوف يخفف على العديد من المواطنين خلال المرحلة القادمة، وهنا يتم التقسيط بدون فوائد.

تقسيط مديونية الكهرباء

وأضف المصدر من خلال تصريحات صحفية هامة لمصراوي، أنه يمكن التقسيط في حال أن المديونية جاءت نتيجة تراكم قراءة العداد ولم يتم محاسبة المشترك عليها نتيجة خطأ شركة التوزيع، وهنا لا يحق للمشترك المطالبة بالتقسيط بدون فوائد إذا تعمد عدم سداد الفواتير الشهرية، حيث أنه يتم تطبيق فوائد بنسبة 17% عند قيام المستهلك بتقسيط المديونية.

وكانت شركات الكهرباء قد أعلنت تحصيل الفواتير على مستوى الجمهورية ابتداء من شهر يوليو الماضي بالزيادات الجديدة التي أقرتها وزارة الكهرباء، وذلك من خلال بيان هام لوزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، وكانت الشرائح كالأتي:

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