- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر بدون فوائد.. تقسيط مديونية الكهرباء المتراكمة و17% فائدة في تلك الحالة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر منذ قليل أنه يحق للمواطن تقسيط المديونية بعد تراكمها لعدة شهور، وذلك نتيجة لعدم التزام القارئ بالكهرباء بكتابة بيانات العداد الشهرية بشكل منتظم خلال الفترة الماضية، لذا فإن التقسيط سوف يخفف على العديد من المواطنين خلال المرحلة القادمة، وهنا يتم التقسيط بدون فوائد.
تقسيط مديونية الكهرباء
وأضف المصدر من خلال تصريحات صحفية هامة لمصراوي، أنه يمكن التقسيط في حال أن المديونية جاءت نتيجة تراكم قراءة العداد ولم يتم محاسبة المشترك عليها نتيجة خطأ شركة التوزيع، وهنا لا يحق للمشترك المطالبة بالتقسيط بدون فوائد إذا تعمد عدم سداد الفواتير الشهرية، حيث أنه يتم تطبيق فوائد بنسبة 17% عند قيام المستهلك بتقسيط المديونية.
وكانت شركات الكهرباء قد أعلنت تحصيل الفواتير على مستوى الجمهورية ابتداء من شهر يوليو الماضي بالزيادات الجديدة التي أقرتها وزارة الكهرباء، وذلك من خلال بيان هام لوزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، وكانت الشرائح كالأتي:
اقرأ أيضاً:
وداعاً للنكد والتوتر وعيش سعيداً.. نصائح هامة للتخلص من القلق والضغوط اليومية
تذكرة المترو بـ50 قرش فقط.. كيف يستفيد كبار السن من دعم تذاكر السكة الحديد والمترو
وزير التعليم يؤكد 40% من الطلاب معفيون من المصروفات الدراسية ومفاجآت للمعلمين بالعام الجديد
تنفيذاً لمبادرة الرئيس.. الإسكان الاجتماعي تطرح 125 ألف شقة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 ك/وات (38 قرشا بدلا من 30 قرشا)..
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 ك/وات (48 قرشا بدلا من 40 قرشا).
- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 ك/وات (65 قرشا بدلا من 50 قرشا).
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 ك/وات (96 قرشا بدلا من 82 قرشا).
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 ك/وات (118 قرشا بدلا من 100 قرش).
- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف ك/وات 140 قرشا.
- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 ك/وات لا يحصلون على دعم 118 قرشًا.
- من صفر لأكثر من 1000 تبلغ 145 قرشا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون فوائد.. تقسيط مديونية الكهرباء المتراكمة و17% فائدة في تلك الحالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.