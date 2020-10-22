سولاف درويش: زيادة بدل المعلمين هدية من السيسى.. وخطوة مهمة

وأضافت "درويش"، فى بيان صحفى، أن هذا القرار هو توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، لأنه يعرف ويدرك حجم المعانة التى يعانيها المعلمين الذين يربون النشئ، لافتة إلى أن قيمة بدل المعلم بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم وتتراوح من 75 جنيها للمعلم المساعد وحتى 180 جنيها لكبير المعلمين، وسيتم زيادة قيمة حافز الأداء الشهرى بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن هذه الخطوة هى خطوة ممتازة على طريق تقدير المعلم الذى أصبح فى مرتبه متدنى للغاية فى ظل الرسالة السامية التى يقدمها، وهو انعكاس طبيعى لاهتمام الدولة بقطاعى بالتعلم والمعلمين.
وتابعت، يجب أن يشعر المعلم باهتمام الدولة به، ويلاحظ هذا التطوير والاهتمام على أرض الواقع سواء من الجانب الفنى المتعلق بتطوير التعليم أو الجانب المادى الخاص بزيادة مرتباتهم، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
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