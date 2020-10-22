صور .. محافظ الإسكندرية يدعم الأطفال مرضى السرطان بمجمع الهلال الأحمر

فى زيارة من محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، لمجمع الهلال الأحمر المصرى للخدمات الاجتماعية والصحية بمحرم بك، اطمئن المحافظ على الأطفال من مرضى السرطان المتواجدين بدار "صفية الفايد"، داخل المجمع، تخفيفا عنهم وتقديم الدعم النفسى والمعنوى اللازم لهم ولذويهم.





وأهدى محافظ الإسكندرية لأطفال الدار الشنط المدرسية شاملة الأدوات المكتبية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، مؤكدا لهم ولذويهم أن المحافظة تقدم كامل الدعم والتسهيلات لهم وأوضح أن أبنائهم هم أبطال وقادرون على تحدى هذا المرض وهزيمته، داعيا الله أن يتم شفاءهم على خير.

وعلى الصعيد ذاته، قدم المحافظ الشكر لجميع القائمين على الدار، لهذا المستوى الذى تظهر به والتى تقدم عدة خدمات طبية واجتماعية، خاصة رعاية الأطفال من مرضى السرطان.

وأكد المحافظ تقديم كامل المساعدات والمساهمات للجمعية، ودعا رجال أعمال الإسكندرية والمجتمع المدنى المساهمين فى كل الأعمال الخيرية لزيارة الدار وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

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