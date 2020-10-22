وزير الأوقاف: مصالح الأوطان جزء لا يتجزأ من مقاصد الأديان

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن بناء مؤسسات الدولة جزء من تعزيز الانتماء ودور وطنى ودينى فكل ما يقوى الدولة الوطنية هو مقصد من مقاصد الأديان، ولكن لا نوظف ذلك فى الدعاية الانتخابية.





جاء ذلك خلال انعقاد الصالون الثقافى الثانى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الخميس، تحت عنوان: "صناعة الوعى وبناء الذاكرة الوطنية"، بحضور الدكتور سامى عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، جامعة القاهرة، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، والشيخ خالد الجندى، عضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف جمعة فى كلمته: "إن مصالح الأوطان جزء لا يتجزأ من مقاصد الأديان، وهو ما جعلنا نضيف الوطن إلى الكليات الست ووضعانها فى كتاب ضمن سلسلة رؤية للفكر المستنير".

وتابع وزير الأوقاف: "إن لم نقف إلى جانب القائد العادل فى أى مكان سواء دولة أو مدرسة أو مؤسسة يبتلينا الله بالظالم"، قائلاً: "قاعدة إدارية تقول أن القوى يستعين بالأقوياء لينجح بهم والضعيف يبعد الأقوياء خوفا من أن يأخذون مكانه، فإذا كانت القائد ضعيف سيستعين بالضعفاء فيزداد ضعفا، لذلك نحتاج إلى الكفاءة والأمانة فى كل شئ وإذا وجدنا هذا الشخص فى أى مكان عمل يجب أن نقف إلى جانبه".