سفير مصر لدى فيتنام يشيد بالصداقة بين البلدين

ضمن تحركات محمود نايل، سفير مصر لدى فيتنام، كانت مشاركته كمتحدث رئيسى فى المؤتمر الذى نظمته أكاديمة فيتنام للعلوم الاجتماعية حول "التعاون بين فيتنام و إفريقيا والشرق الأوسط ".





وجاء المؤتمر بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفيتنامية وبمشاركة سفراء وممثلى الدول المعنية، وكذلك ممثلى وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية والاتحاد الفيتنامى لجمعيات الصداقة، والعديد من الأكاديميين والباحثين المتخصصين فى مجالات التعاون المختلفة بين فيتنام ودول أفريقيا و الشرق الأوسط ، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية. السفير المصرى كانت له كلمة حول مستقبل التعاون بين مصر وفيتنام أثنى فيها على العلاقات السياسية المتميزة والصداقة التاريخية التى تجمع بين البلدين، والتى شهدت دفعة استثنائية بالزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية إلى هانوى عام 2017. وعرض السفير كذلك سبل تعزيز العلاقات التجارية وتسهيل الإجراءات لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على رفع مستوى التبادل التجارى لاستكشاف المزيد من آفاق التعاون واغتنام الفرص المتاحة لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وشدد سفير مصر على أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وفيتنام فى المنظمات الدولية والإقليمية، والتعاون من أجل التصدى للتحديات غير التقليدية التى تفرضها المرحلة الراهنة، وفى مقدمتها جائحة كورونا، والإرهاب الدولي، والتحديات البيئية وأهمية الاستغلال العادل والمستدام للموارد الطبيعية، الأمر الذى كان موضع اتفاق وترحيب من ممثلى الجانب الفيتنامى.

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