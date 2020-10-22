عضو بالشيوخ لـ دوت الخليج : نقدر رؤية الرئيس بتقديم الشباب للمناصب القيادية

أكد النائب أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن تمثيل الشباب بمجلس الشيوخ، مشهدا لم نره منذ زمن بعيد، مشيدا برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمستقبل بتقديم الشباب إلى المناصب القيادية.





وعن مهام مجلس الشيوخ، قال قطب، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إن الغرفتين التشريعيتين "مجلس الشيوخ ومجلس النواب" سيكونان مكملين لبعضهما البعض، وسيكون الشيوخ منوط بفتح حوار مجتمعى حول التشريعات التى تحتاج لذلك وليس لمجلس النواب وقت لهذا الأمر. وأوضح قطب، أن مجلس الشيوخ لن يتوانى عن مناقشة أى قانون بحاجة لحوار مجتمعى قبل إقراره، ضاربًا المثل بالقوانين المؤجلة داخل مجلس النواب بسبب الحاجة لمزيد من الحوار على رأسها قانون الإدارة المحلية.

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