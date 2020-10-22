صور .. افتتاح الوحدة الصحية بالشيخ زين الدين ضمن مشروعات تحيا مصر بسوهاج

ضمن الجهود الحكومية المتواصلة، أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، إشارة البدء لعمل الوحدة الصحية بالشيخ زين الدين ضمن افتتاحات مشروعات صندوق تحيا مصر للتنمية المتكاملة بمركز طهطا محافظة سوهاج.





وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شهدت عدة تدخلات لتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة من خلال توفير مبادرة "سكن كريم"، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الصحية للسكان.

وأشارت القباج إلى أنه تم الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2018، وتم تحديد أفقر 1000 قرية، مرتبة حسب نسبة الفقراء بكل قرية، كما تتبنى المبادرة مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وتسعى لرفع مستوى المعيشة بتحسين مؤشرات نوعية الحياة والصحة والتعليم.

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