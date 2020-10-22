مدبولى يتابع المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الفيوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التى تتم بالمحافظة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماعاً، لاستعراض فرص دعم وتعزيز أوجه التعاون الثلاثى بين كل من مصر، والأردن، والعراق، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ومسئولى عدد من الوزارات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار تفعيل ما شهدته اللقاءات التى عقدت مؤخراً وجمعت بين قادة كل من مصر، والأردن، والعراق، وتم خلالها التوافق على ضرورة العمل على زيادة أطر التعاون المشتركة بين الدول الثلاث، وتحديد عدد من المجالات، والقطاعات للبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية لشعوب الدول الثلاث، مشدداً على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من قائمة المشروعات المقترحة فى صورتها النهائية، تمهيداً لعرضها فى تقرير شامل على رئيس الجمهورية.