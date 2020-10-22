الرئيس السيسي يصدر قرارا بالترخيص لوزير البترول لتعديل اتفاقية شرق أبو سنان

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 155 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة (ثروة) للبترول. وتضمن القرار تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 131 لسنة 2014 في منطقة شرق أبوسنان بالصحراء الغربية.

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