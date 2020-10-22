عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع محافظ الفيوم لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وذلك في اطار متابعة رئيس الوزراء للمشروعات بالمحافظات .
ويناقش الاجتماع متابعة المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة؛ وذلك من أجل دفع العمل بها، والتغلب على أي معوقات قد تواجه عملية تنفيذها، من أجل رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يناقش موقف قانون التصالح في مخالفات البناء وعدد من تقدموا للتصالح والخطة الاستثمارية للمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع محافظ الفيوم لمتابعة المشروعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.