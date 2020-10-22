رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع محافظ الفيوم لمتابعة المشروعات

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع محافظ الفيوم لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وذلك في اطار متابعة رئيس الوزراء للمشروعات بالمحافظات .

ويناقش الاجتماع متابعة المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة؛ وذلك من أجل دفع العمل بها، والتغلب على أي معوقات قد تواجه عملية تنفيذها، من أجل رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يناقش موقف قانون التصالح في مخالفات البناء وعدد من تقدموا للتصالح والخطة الاستثمارية للمحافظة.