بالأرقام.. معدلات انتشار كورونا تواصل ارتفاعها عالميا

تواصل معدلات انتشار فيروس (كورونا) المستجد الارتفاع عالميا مع اقتراب فصل الشتاء، برغم الإجراءات الوقائية التي تطبقها الحكومات.

ففي بولندا، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد إلى 214 ألفا و686 حالة، عقب تسجيل 12 ألفا و107 حالات إصابة جديدة.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 4 آلاف و19 حالة، وذلك عقب تسجيل 168 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإقليم تسجيل أكثر من 1300 إصابة جديدة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقال سامان برزانجي وزير الصحة في حكومة الإقليم - في تصريحات صحفية ،الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/اليوم الخميس -إن الفرق الطبية لدى الوزارة سجلَّت 1308 إصابات جديدة و17 حالة وفاة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، مضيفا أن على المواطنين الإلتزام بالتعليمات الصحية في إطار الإجراءات الضرورية لمواجهة فيروس "كورونا" في إقليم كردستان لاسيما وأن الفترة المقبلة قد ترتفع نسبة الإصابات بفيروس "كورونا" مع قدوم فصل البرد والشتاء.

وفي كابول، أعلنت وزارة الصحة الأفغانية تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 40 ألفا و626 شخصا وإجمالي الوفيات إلى 1505 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة الأفغانية- وفق ما نقلته وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية اليوم الخميس- بأن أحدث الإحصائيات هي حصيلة إجراء 440 فحصا لفيروس (كورونا)، وأن عدد الحالات النشطة حاليا في أفغانستان ارتفع إلى 5290 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة الأفغانية بأنه خلال الساعات الـ24 نفسها، سجلت البلاد تعافي 7 أشخاص، ليصل بذلك إجمالي المتعافين منذ بدء جائحة كورونا إلى 33 ألفا و831 شخصا.

يشار إلى أن فيروس (كورونا) المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.