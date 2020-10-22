عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حلقة نقاشية اليوم بمقر المجلس حول الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية ".
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن هناك علاقة وثيقة بين ملف البيئة و الحفاظ عليها و انتشار الأمراض و تحرك العالم نحو هذا الملف.
وتابعت أنه من ٦٠_٦٥ % من الأمراض التى تنتقل من الحيوان للإنسان سببها خلل التوازن البيئى.
و أضافت ياسمين فؤاد خلال كلمة لها فى جلسة نقاشية حول الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية ، أن جائحة كورونا أعطتنا درس مهم و هى أن الطبيعة تحتاج الينا و نحن نحتاج إليها و أن الرجوع الى الطبيعة هو أساس الحفاظ على الحياة على كوكب الأرض و هذه ليست كلمات توضع فى ورق ولابد أن نعى أن كل نشاط أو ممارسة أو التنمية يدفع ثمنها أبناءنا و كان مهم جدا أن نبدا فى التعافى الاخضر على مستوى العالم .
واشارت إلى أن وزارة البيئة وزارة تنسيقية و كنا مسئولين عن عملية إدارة المخلفات على مستوى الدولة ، نضيفة " عملنا على توعية المواطنين و عملنا مع وزارة التنمية المحلية و سيطرنا على نسب تلوث الهواء و منعنا الحرق المكشوف للكمامة ،كل التحية و التقدير لكل متعهد كمامه فى جمهورية مصر العربية و لمدة إرشادية كاملة لكيفية التعامل مع مخلفات الوقاية و برامج توعوية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأعلى للإعلام يناقش الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.