الأعلى للإعلام يناقش الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حلقة نقاشية اليوم بمقر المجلس حول الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية ".

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن هناك علاقة وثيقة بين ملف البيئة و الحفاظ عليها و انتشار الأمراض و تحرك العالم نحو هذا الملف.

وتابعت أنه من ٦٠_٦٥ % من الأمراض التى تنتقل من الحيوان للإنسان سببها خلل التوازن البيئى.

و أضافت ياسمين فؤاد خلال كلمة لها فى جلسة نقاشية حول الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية ، أن جائحة كورونا أعطتنا درس مهم و هى أن الطبيعة تحتاج الينا و نحن نحتاج إليها و أن الرجوع الى الطبيعة هو أساس الحفاظ على الحياة على كوكب الأرض و هذه ليست كلمات توضع فى ورق ولابد أن نعى أن كل نشاط أو ممارسة أو التنمية يدفع ثمنها أبناءنا و كان مهم جدا أن نبدا فى التعافى الاخضر على مستوى العالم .

واشارت إلى أن وزارة البيئة وزارة تنسيقية و كنا مسئولين عن عملية إدارة المخلفات على مستوى الدولة ، نضيفة " عملنا على توعية المواطنين و عملنا مع وزارة التنمية المحلية و سيطرنا على نسب تلوث الهواء و منعنا الحرق المكشوف للكمامة ،كل التحية و التقدير لكل متعهد كمامه فى جمهورية مصر العربية و لمدة إرشادية كاملة لكيفية التعامل مع مخلفات الوقاية و برامج توعوية .