القومى للمرأة يعلن عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات أيام الانتخابات

أعلن المجلس القومي للمرأة، عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام انتخابات مجلس النواب، على المستوى المركزي وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر "15115".

وذلك فى إطار الجهود التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب القادمة والمزمع عقد المرحلة الأولى على مدار يومى24 و25 أكتوبر الجاري ، والمرحلة الثانية على 7 و8 نوفمبر 2020.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار يومى الانتخابات وحتى غلق باب اللجان ، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت ، و تذليل العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن ، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات، كما تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين.

وأضافت أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات والتى تستهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات ، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.