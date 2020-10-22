محافظ أسوان : طرح اللحوم الطازجة بسعر 85 جنيها للكيلو

المحافظ، شدد وفق بيان صحفى، على أهمية هذه المبادرة فى تحقيق التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم بالأسواق المحلية والقضاء على جشع بعض التجار.
وكلف أشرف عطية نائبه الدكتور أحمد شعبان بالمرور الميدانى لمنفذ مديرية الزراعة بمنطقة أطلس، لتفقد أعمال المبادرة وانتظام توزيع وبيع اللحوم للجمهور بالسعر المخفض.
كما وجه أشرف عطية المسؤولين بضرورة التوسع فى إنشاء منافذ جديدة للبيع تغطى مختلف مراكز ومدن المحافظة، لتساهم فى الوصول لأكبر عدد من المواطنين والاستفادة من نسبة التخفيض فى أسعار اللحوم الحمراء.
وقدم محافظ أسوان، الشكر والتقدير لجميع المشاركين فى هذه المبادرة الطيبة وخاصة الشركة التى تم التعاقد معها والمسؤولة عن استيراد وتربية رؤوس الماشية وذبحها بمجازر مدينة أبو سمبل ثم توريدها لمديرية الزراعة بالكميات المطلوبة لتوزيعها وطرحها للجمهور بالأسعار المخفضة.
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