26 أكتوبر .. الأعلى لتنظيم الإعلام يناقش آليات مواجهة الشائعات والأكاذيب

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلسة نقاشية، يوم الإثنين المقبل 26 أكتوبر الساعة 11 صباحا، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الإعلامية، وبحث مقترحات مواجهة وسائل الإعلام المعادية، التى تبث أكاذيبا وشائعات تتناول الشأن المصرى، وطرق مواجهاتها وإعلاء الحقائق، فى ضوء الشفافية والدفاع عن ثوابت الدولة المصرية





ووجه "الأعلى لتنظيم الإعلام" الدعوة لرئيسى الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الصحفيين والإعلاميين لحضور الجلسة. وناشد المجلس الصحفيين والإعلاميين بالتوقف على تناول ما يثار بشأن الأزمة الأخيرة المتعلقة بوزير الدولة للإعلام، رأبا للصدع ولم الشمل وعدم السماح بتفاقم ردود الأفعال السلبية واتساع الهوة واستغلال وسائل الإعلام المعادية لما يثار من مناقشات.

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