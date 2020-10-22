بحضور 4 وزراء .. افتتاح مشروعات المرحلة الثانية من التنمية المتكاملة بسوهاج

وبدأت جولة الوزراء بافتتاح محطة الهجارسة للمعالجة الثلاثية وهى محطة ضخمة لمعالجة مياه الصرف الصحى بقرى الهجارسة واولاد غريب والكوامل، فضلا عن مزرعة الهجارسة التى تستخدم المياه المعالجة فى الرى، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 110 ملايين جنيه.



وعقب افتتاح محطة الهجارسة، بدأ الوزراء بافتتاح مشروعات صندوق تحيا مصر بالمحافظة والتى تتضمن 6 مدارس، و3 مراكز شباب ووحدتين صحيتين، بالإضافة شبكات المياه، إذ تم إزاحة الستار عن مدرسة عرب بخواج الإعدادية بعد تطويرها وتخدم 488 طالبًا وطالبة، ومدرسة عرب بخواج الابتدائية وتخدم 917 طالبًا وطالبة، ومدرسة الشهيد أحمد حسين عامر الابتدائية بعرب بخواج وتخدم 652 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الإعدادية وتضم 374 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية وتضم 821 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية بنيين وتضم 341 طالبًا وطالبة.

وتضمنت جولة الوزراء افتتاح 3 مراكز شباب بعد تطويرها وتهيئة ملاعبهم وتجهيزهم بكل التجهيزات الرياضية وتجهيز غرفة الحاسب الآلى، توفير ألعاب ترفيهية وأدوات رياضية للمركز، وتوفير شاشات عرض، ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير أجهزة تعويضية ورفع كفاءة العاملين ومجالس الإدارة، وهى مركز شباب الشيخ زين الدين ومركز شباب عرب بخواج و مركز شباب السوالم.



كما تم افتتاح وحدة الرعاية الصحية بقرية عرب بخواج، بالإضافة إلى وحدة الرعاية الصحية بقرية الشيخ زين الدين لتقديم الخدمة الصحية المميزة لأهالى القريتين والقرى المجاورة، كما افتتح الوزراء أعمال المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتى تستهدف الكشف الطبى على العيون وتوفير النظارات الطبية وعمليات المياه البيضاء للمرضى مجانا.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن مشروعات المرحلة الثانية تضمنت تنفيذ تدخلات تنموية فى مجالات "الإسكان، الصحة، التعليم والتدريب، التكافل الاجتماعى، الخدمات الرياضية، التمكين الاقتصادى"، والتى تنعكس على تحسين مستوى حياة أهالى القرى الثلاث.

وأضاف أن الصندوق مكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف أنشطته لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، ومعاونة أجهزة الدولة لتطوير المناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن محافظة سوهاج شهدت تنفيذ العديد من مشروعات الصندوق فى مجال الرعاية الصحية والتنمية العمرانية والدعم الاجتماعى والتمكين الاقتصادى للسيدات المعيلات.

وأوضح أن الصندوق حريص على تعزيز شراكته مع منظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى من مشروعات التنمية المتكاملة فى محافظة سوهاج تتم بالتعاون مع صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث، ومؤسسة مصر الخير.

كما لفت عبد الفتاح إلى أن مشروعات المرحلة الثانية تشمل الوحدة الصحية بقرية الشيخ زين الدين بعد رفع كفاءتها الإنشائية، وكذلك توفير التجهيزات الطبية اللازمة، وتوفير 96 زيارة طبيب بتخصصات مختلفة لتوفير الرعاية الصحية لسكان القرية والقرى المجاورة

كما تتضمن المشروعات رفع كفاءة مركز شباب قرية الشيخ زين الدين وتجهيز المركز بكافة الوسائل المساعدة من أجهزة ووسائل الدعم التكنولوجى.



وعن مشروعات قرية السوالم، أشار عبد الفتاح إلى أن المرحلة الثانية تتضمن دعم الخدمات التعليمية من خلال تطوير مدرسة السوالم الابتدائية المشتركة، وكذلك مدرسة السوالم الابتدائية بنين وتوفير كافة الوسائل التعليمية المتطورة داخل الفصول الدراسية وكذا تنمية مهارات وأدوات المعلمين.

كما تشمل المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج دعم الخدمات الشبابية والتوعوية بقرية السوالم ومنها "رفع الكفاءة الإنشائية لمركز الشباب، بالإضافة إلى تجهيز المركز بأجهزة ووسائل الدعم التكنولوجى".

كما تشهد قرية السوالم استكمال شبكات المياه للمناطق المحرومة بالقرية، وأعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه المتهالكة وتجديد كامل غرف المحابس وتنفيذ أعمال الميكانيكا "تركيب واختبار"، لكامل الشبكة بأطوال 1030متر و825.5 متر و2750 مترا، كما تم الانتهاء من تركيب عدد 664 وصلة منزلية.

وعلى مستوى مشروعات توفير سكن كريم لأهالى قرية السوالم، يجرى حاليا هدم وإعادة بناء 15 منزلا متدهورا بعد دراسة حالة قاطنيه، بالإضافة إلى تدبير بعض التجهيزات والفرش المنزلى.

فى ذات السياق أوضح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر إن مشروعات المرحلة الثانية تتضمن أيضا أعمالا بقرية عرب بخواج فى عدة مجالات منها التعليم، وذلك بتطوير مدرسة عرب بخواج الإعدادية والتطوير الإنشائى لكامل مسطح المدرسة "مبانى + تنسيق موقع"، وكذلك توريد أثاث حديث، وتنفيذ عدة برامج لتنمية القدرات للعاملين بالمدرسة، فضلا عن تطوير مدرسة الشهيد أحمد حسين عامر الابتدائية.



وفى مجال الصحة، تم رفع الكفاءة الإنشائية للوحدة الصحية بالقرية لتحسين الخدمة الصحية المقدمة، كذلك تدبير التجهيزات الطبية اللازمة، وتوفير 96 زيارة طبيب بتخصصات مختلفة لتوفير الرعاية الصحية لسكان القرية والقرى المجاورة.

أما فى قطاع الشباب والرياضة، فشهدت قرية عرب بخواج رفع الكفاءة الإنشائية لمركز الشباب وتوفير الملاعب الأجهزة الرياضية.

ولفت تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إلى أن مشروعات تنمية قرى مركز طهطا تأتى ضمن برتوكولات تعاون مع صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث ومؤسسة مصر الخير، إذ يشارك صندوق أخبار اليوم فى تطوير عدد من المدارس ورفع كفاءة المنازل المتدهورة، حيث تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية المشتركة بقرية الشيخ زين الدين والتى تخدم 599 طالبا، فضلا عن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية.



من ناحيتها، ثمّنت فاطمة بركة رئيس مجلس أمناء صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث، التعاون مع صندوق تحيا مصر قائلة: "نسعى للاستفادة من خبرات "تحيا مصر" فى تنفيذ المشروعات التنموية بالقرى الأكثر احتياجا، والوصول إلى أكبر نسبة من الفئات الاولى بالرعاية فى مختلف المحافظات.

وأضافت أن صندوق أخبار اليوم يسعى دائما إلى المشاركة الفاعلة لمعاونة أجهزة الدولة فى تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المجالات، فضلا عن عقد شراكات مستمرة مع مختلف أطراف التنمية المجتمعية.

جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر افتتح فى مارس الماضى أعمال المرحلة الأولى من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، وذلك فى نطاق الثلاث قرى سالفة الذكر، وذلك فى إطار برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير ممول من الصندوق بقيمة 50 مليون جنيه يشمل ما يلى:

-دعم قطاع الصحة بالقرى "رفع الكفاءة الإنشائية لوحدتين صحيتين وتوفير التجهيزات الطبية الكاملة وإقامة القوافل الطبية وتوفير الكوادر الطبية".

-إحلال وتجديد شبكات المياه وتغيير الوصلات واستكمالها بالقرى الثلاث

-تنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادى وتوفير تمويل مشروعات صغيرة

-دعم الخدمات التعليمية بتطوير 9 منشآت تعليمية وتوفير التجهيزات والأثاث لكامل المدارس وتنفيذ برامج بناء القدرات للمدرسين حتى تكتمل تطوير كل جوانب العملية التعليمية.

-التطوير الإنشائى للوحدة البيطرية، وإقامة القوافل البيطرية وتوفير التجهيزات ، وورفع كفاءة مقدمى الخدمة.

-التطوير الانشائى لمركزى شباب بالقرى، والتطوير الإنشائى للمبانى الملحقة بها، تجهيز غرفة الحاسب الآلى، توفير ألعاب ترفيهية وأدوات رياضية للمركز، وتوفير شاشات عرض.

-دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير أجهزة تعويضية.