رئيس بعثة جامعة الدول العربية يلتقى لاشين إبراهيم : نعتز بمتابعة الانتخابات

شدد السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب اليوم الخميس، خلال لقائه بالمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على اعتزازه بمتابعة الاستحقاق الانتخابى فى مصر.





وأكد بيان للجامعة العربية، أن رئيس الهيئة أعرب عن اعتزازه بمتابعة جامعة الدول العربية لهذا الاستحقاق الوطنى، مبدياً كامل الاستعداد لتقديم التسهيلات الضرورية للبعثة لأداء مهمتها فى أحسن الظروف.

وأشاد لاشين بحرص الجامعة المستمر على التعاون الوثيق مع الهيئة باعتبارها الجهة الدستورية المخولة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات بحيادية واستقلال، كما قدم عرضاً تناول فيه الترتيبات التى قامت بها الهيئة سواء فيما يتعلق بتكليف القضاة بالإشراف على الانتخابات وتنظيم المراكز الانتخابية وتوفير مواد الاقتراع أو الإجراءات الخاصة بدعوة الهيئة الناخبة طبقاً للقوانين المنظمة، مشيراً إلى التدابير المحكمة المتخذة على المستويات الصحية والأمنية والتنظيمية.

واطلع السفير أحمد رشيد مع المستشار لاشين إبراهيم، على برنامج العمل بما فى ذلك الانتشار فى المحافظات التى سيتم التواجد بها اعتباراً من يوم السبت 24 أكتوبر 2020، مؤكداً التزام البعثة بأحكام مذكرة التفاهم المبرمة مع الهيئة لرصد جميع العمليات الانتخابية بكل نزاهة فى نطاق احترام المعايير الدولية المتعارف عليها والقوانين الوطنية المعمول بها.