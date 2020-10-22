الأطباء العرب: تنفيذ المرحلة الأولى لإغاثة متضرري فيضان السودان

أعلنت لجنة الإغاثة والطوارئ التابعة لاتحاد الأطباء العرب تنفيذ حملة إغاثة عاجلة لمتضرري الفيضانات والسيول بالسودان؛ عبر تقديم سلات غذائية للحد من تأثير الفيضانات التي تسببت فى مقتل أكثر من 100 شخص.
وقال بيان صادر عن لجنة الإغاثة والطوارئ، اليوم الخميس، إن أعداد المستفيدين من مشروع الإغاثة الذي جرى تنفيذه في منطقة الازيرقاب بولاية الخرطوم، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة على الأرض، تجاوز الـ 370 أسرة من المتضررين.
وتعتبر منطقة الازيرقاب بولاية الخرطوم من أكثر المناطق التي تضررت من الفيضان والسيول.
ويعيش عشرات الآلاف من سكان ولايات السودان المختلفة أوضاعا مأساوية بعد أن فقدوا المأوى وتقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات التي اعتبرت الأكبر منذ أكثر من 100 عام.
وأكد أمين عام اتحاد الأطباء العرب الأستاذ الدكتور أسامة رسلان أن مشروعات الاتحاد في السودان، تأتي في إطار الدور الإغاثي والإنساني الذي يقوم به الاتحاد.
ونبه رسلان إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لمساعدة السودان على تخطي تداعيات تلك الكارثة الإنسانية، والعمل على إغاثة كل المتضررين.
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