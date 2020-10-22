تشمل 40 دولة و50 شركة.. أمريكا تشجع مصر على الانضمام الى الشبكة النظيفة للاتصالات

وخلال اللقاءات ألقى كراك الضوء على مبادرة الشبكة النظيفة كنهج شامل لحماية المعلومات الحساسة من التدخلات العدوانية، من قبل الجهات الأجنبية الخبيثة، وألقي الضوء علي الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وشجع مصر علي الانضمام الي اكثر من ٤٠ دولة و ٥٠ شركة اتصالات في الشبكة النظيفة، من خلال استبعاد البائعين بالغي الخطورة غير الموثوق بهم من الجيل القادم من البنية التحتية للاتصالات.
وقال إن مصر شريك قوي للولايات المتحدة، وتتمتع واشنطن بعلاقات وثيقة اقتصاديا واستراتيجيا مع القاهرة، مؤكدا أنه لهذا السبب جاء إلي هنا للتحدث الي المسؤلين الحكوميين ورجال الأعمال حول أهمية تأمين الجيل الخامس 5g وتقنيات المستقبل من خلال الشبكة النظيفة.
وأوضح كراك، إلي انه يعد الدفاع عن السيادة الرقمية المصرية، من الجهات الخبيثة مسألة تتعلق بالامن القومي.
واضاف كراك أن الشراكة بين القطاع الخاص مع الحكومة المصرية يعكس الدور الاساسي للقطاع الخاص في تامين الجيل القادم من شبكات الاتصالات.
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