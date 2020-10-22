الحكومة: حل مشكلة مصنع تدوير المخلفات الصلبة ومشروع الدواجن التكاملى بالفيوم

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، واللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.

واستعرض الدكتور أحمد الانصارى إلى الموقف الخاص بعدد من المشروعات المتوقفة والمتعثرة التى تم العمل على حل المشكلات التى تواجهها وإعادة تشغيلها، موضحًا أنها شملت مصنع تدوير المخلفات الصلبة (العدوة – الفيوم)، والذى كان متوقفًا منذ عام 2004، مؤكدًا أنه تم افتتاح المصنع وتشغيله فى أغسطس الماضى، ويعمل بطاقة تدوير تصل إلى 192 طن /يوم، ويوفر عدد 950 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف المحافظ أن من بين المشروعات المتعثرة التى تم تشغيلها، مشروع الدواجن التكاملى (العزب – الفيوم)، والذى كان متعثرًا منذ عام 2008، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع هيئة تنمية الصعيد لإدارة وتشغيل المشروع مشاركة مع المحافظة، كما تم التنسيق مع وزارة المالية فى التعاقد، على أن يتم ضخ 55 مليون جنيه للتطوير والتشغيل، وذلك لتطوير 60 عنبر دواجن، وكذا تطوير مصنع العلف، وإنشاء مجزر آلى، وإحلال وتجديد معمل التفريخ، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر عدد 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مضيفًا أن المشروعات المتوقفة والمتعثرة التى تم تشغيلها، شملت أيضًا مصنع الأعلاف (جرفس – سنورس)، ومصنع تدوير المخلفات العضوية وتوليد الكهرباء، ومشروع الصرف الصحى لقرى فرقص، والسعيدية، وسرسنا، وكذا مشروعات توصيل مياه الشرب لكل من قرية كحك بحرى، ويوسف الصديق.

ونوه الدكتور احمد الانصارى، إلى عدد من المشروعات المقترح تنفيذها على أرض المحافظة ، موضحًا أنها تتضمن مشروع رفع كفاءة الطريق السياحى جنوب بحيرة قارون، بتكلفة تقديرية تصل إلى 300 مليون جنيه، وكذا مشروع رفع كفاءة طريق الفيوم/ القاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليون جنيه، ومشروع انشاء طريق الفيوم الجديدة، بتكلفة تقديرية تبلغ 170 مليون جنيه, وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء وزارة الاسكان بسرعة البدء فى تنفيذ الطريق بين الفيوم الجديدة والفيوم القديمة، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف سرعة تحقيق التنمية بالمدينة، كما تم الموافقة على رفع كفاءة طريق الفيوم/ القاهرة، وتوجيه وزارة التخطيط بتوفير التمويل المطلوب.