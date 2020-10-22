شكري‬⁩ يُشارك في اجتماع وزاري حول ⁧‫سوريا.. ويؤكد محددات موقف مصر من الأزمة‬⁩

شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الخميس فى الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة حول ⁧‫سوريا‬⁩ الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وأعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). وقال حافظ إن شكرى شارك فى الاجتماع انطلاقًا من موقف مصري قائم على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، حيث اكد الوزير على مُحددات الموقف المصري من تلك الأزمة.

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