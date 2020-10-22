مدبولي يجتمع بمحافظ المنيا لمتابعة مشروعات المحافظة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع محافظ المنيا لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء للمشروعات بالمحافظات.
وناقش فى الاجتماع متابعة المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة؛ وذلك من أجل دفع العمل بها، والتغلب على أي معوقات قد تواجه عملية تنفيذها، من أجل رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقش موقف قانون التصالح في مخالفات البناء وعدد من تقدموا للتصالح، والخطة الاستثمارية للمحافظة.
وكان قد اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور أحمد الانصارى، محافظ الفيوم، واللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.
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