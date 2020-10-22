محافظ الفيوم: 4 مشروعات سياحية وترفيهية في بحيرة قارون وكوم أوشيم على 219 فدانا

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، واللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.

كما استعرض الدكتور أحمد الانصاري خلال الاجتماع عددا من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والتي تضمنت إقامة مشروع سياحي على مساحة 120 فدانا بجنوب غرب بحيرة قارون، ومشروعين سياحيين آخرين على مساحة 27 فدانا و17 فدانا على ساحل بحيرة قارون أمام قرية تونس، لافتا إلى أنه من المتوقع لهذه المشروعات أن تسهم في زيادة الناتج القومي المحلي بدعم جذب السياحة الوافدة وتوفير العديد من فرص العمل، وذلك على غرار فندق هلنان وفندق وقرية بيوم السياحية وفندق لأريب.

وأضاف المحافظ أن الفرص الاستثمارية بالمحافظة تشتمل أيضًا على إقامة مشروع تجاري سكني ترفيهي على مساحة 55.84 فدان بمنطقة كوم أوشيم بطريق القاهرة – الفيوم، ويتضمن إنشاء مناطق سكنية ترفيهية تحتوي على فندق ومنطقة ملاهي وتجمع سينمات وتجمع بنوك ومطاعم ومركز طبى، ومدارس ومركز تجارى، فضلا عن تخصيص عدد من قطع الأراضي للإسكان الفاخر، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أهمية عقد اجتماع خاص لاستعراض الفرص الاستثمارية بالمحافظة بشكل متكامل، وكيفية تعظيم الاستفادة من الامكانات الموجودة بالمحافظة.

وتناول محافظ الفيوم ما تم من جهود فى إطار تنفيذ المبادرات والمشاركات الفعالة، موضحًا أنها تضمنت مشاركة المحافظ كضيف شرف فى معرض ديارنا (ديسمبر 2019)، وكذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وكذا مبادرة "مراكب النجاة"، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات، وتنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 16 مليون جنيه فى قرية تطون- إطسا، هذا إلى جانب المشاركة فى مبادرة "مشروعك"، ومبادرة "إيد واحدة ضد الكرورنا"، بالتعاون والتنسيق بين عدد من مؤسسات المجتمع المدنى.