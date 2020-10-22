مدبولي يطمئن على استعدادات مواجهة الظروف الجوية وانتخابات البرلمان في الفيوم

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، واللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.

وفى مستهل الاجتماع، اطمأن رئيس الوزراء على الاستعدادات الخاصة بمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد حاليًا، ومدى توافر كافة المعدات والإمكانات اللازمة للتعامل الفورى مع أى مستجدات تتعلق بهذا الأمر، كما اطمأن رئيس الوزراء على موقف الاستعدادات الجارية من مختلف الجوانب اللوجيستية والتنظيمية المقررة، استعدادًا لبدء إجراء الانتخابات البرلمانية.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، عددًا من المشروعات التنموية المقرر تنفيذها على أرض المحافظة، مشيرًا إلى انها تتضمن مشروع تطوير ميدان السواقى، والذى تبلغ التكلفة التقديرية له نحو 38 مليون جنيه، موضحًا أنه تم الانتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية، وجار الانتهاء من الدراسة المرورية، لافتًا إلى أن مشروع تطوير الورش الإنتاجية بالفيوم، تبلغ تكلفته التقديرية 38 مليون جنيه، وأنه تم التعاقد مع هيئة تنمية الصعيد فى هذا الصدد، هذا إلى جانب مشروع تطوير حديقة المدينة بالفيوم، بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.

وأضاف الدكتور احمد الانصارى أن المشروعات التنموية الجارى الانتهاء منها تتضمن أيضًا مشروع الرى الحديث، بالتعاون بين مديريتى الرى والزراعة بالمحافظة، هذا إلى جانب مشروع تطوير موقف الفيوم – بنى سويف، ومشروع توصيل الغاز المضغوط، حيث من المستهدف التوصيل لـ 25 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 39 مليون جنيه، وكذا مشروع "شغلك فى قريتك"، وذلك من خلال إنشاء مجمع للأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المستهدف توفير 2000 فرصة عمل فى مجال الصناعات النسيجية.

وفيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أشار الدكتور احمد الانصارى إلى أن عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون وصلت حتى الآن إلى نحو 99 ألف طلب، فيما وصلت طلبات تقنين أراضى وضع اليد إلى 7774 طلبًا جادًا، وتحرير 637 عقدًا فى هذا الشأن.

وتطرق محافظ الفيوم إلى المشروعات التى تم تنفيذها بهدف إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، مشيرًا إلى أنها تتضمن مشروعات لإستخلاص الأملاح لزيادة القدرة الإنتاجية الحالية، وكذا مشروعات الصرف الصحى، التى بلغت تكلفتها 456.1 مليون يورو، وشملت إنشاء 8 محطات، وإحلال 10 محطات، وإجراء التوسعات لـ 9 محطات أخرى، هذا إلى جانب مشروعات تتعلق بالرى، تضمنت تطهير 157 ترعة، و110 مصارف، فضلا عن مشروعات المزارع السمكية، والتى وصل عددها إلى 58 مزرعة، وإزالة 14 مزرعة مخالفة.