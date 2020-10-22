فيديو .. الصيرفى وأمل عبدالله ضيفا مايكل مورجان ببرنامج النبض الأمريكى

ويعد الضيوف إنفلونسر يقدمون إعلاما موازيا خاصا بمعركة الوعى لدى جمهورهم من الشباب، وأحد أيدى القوى الناعمة فى مواجهة الشائعات والأخبار المضللة. يُعرض اللقاء، عبر شاشات القاهرة والناس فى برنامج النبض الأمريكى والذى يقدمه الإعلامى الدكتور مايكل مورجان الساعة 2:30 صباحا بتوقيت القاهرة فجر يوم الأحد 25 أكتوبر، والثامنة والنصف بتوقيت الساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية والخامسة والنصف بتوقيت الساحل الغربى.

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