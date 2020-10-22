القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر

نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا، بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، باشتراك الفرقاطتين المصريتين "الناصر" و"أبو قير"، مع الفرقاطة الإسبانية "SANTA MARIA"، حيث تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافى، منها تدريبات الدفاع الجوی وتمارين الدفاع ضد التهديدات السطحية المختلفة.





يأتى ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة. واشتمل التدريب أيضا على تنفيذ تشکیلات الإبحار المختلفة، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بسرعة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية. يذكر أن التدريب هو الثانى من نوعه مع البحرية الإسبانية، فى فترة زمنية وجيزة، ما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسبانى، والاستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والإسبانية.

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