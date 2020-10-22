النشرة المرورية .. نفق الأزهر بديلا عن وسط المدينة وزحام بمحور 26 يوليو

قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الخميس، ومع بداية فترة الذروة المسائية، تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%، مع توافد المواطنين على مواقف الوجه البحرى والوجه القبلى، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، حيث قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية، ووضع العلامات الإرشادية، واستيعاب أية كثافات على الطرق

وأشار صابر إلى أن محافظة الإسكندرية، ظهرت فيها أحجام متفرقة عند محور قناة السويس، للنازل من كوبرى محرم بك ومتجه لكورنيش الإسكندرية، ومحافظة الغربية تشهد أحجام متفرقة بشارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام المتفرقة بشارع سعد زغلول.

وتابع صابر أن بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد أحجام متفرقة، نتيجة وجود أعمال توسعة وإنشاءات بها، ومنها أعلى مناطقة الكنيسة للمتجه إلى المنيب، وأعلى منزل الأوتوستراد، للمتجه إلى المعادى، ناصحا بسلوك نفق كارفور، كما شهد أعلى دائرى المرج بعض الأحجام.

وأضاف صابر، أن محور 26 يوليو، يشهد بعض الأحجام عند منطقة ناهيا، للقادم من أكتوبر والشيخ زايد، ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وألمح صابر، إلى أن محافظة الجيزة تنحصر فيها الأحجام فى شارع الجامعة، وخاصة للقادم من الدقى ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارعى مراد والسودان، اللذان يعملان بشكل مرض وطبيعى، كما يشهد شارع البحر الأعظم بعض الأحجام، ناصحا بسلوك شارع ربيع الجيزى،

وفى محافظة القاهرة، قال صابر، إن الأحجام تنحصر فيها عند محور الفردوس، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عن صلاح سالم، ناصحا باستخدام المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد للدخول إلى مناطق الحدائق والزاوية بدلا عن كوبرى الفنجرى.

ولفت صابر إلى أن كورنيش النيل يشهد أحجام متفرقة، ناصحا بسلوك الأوتوستراد بدلا عنه فى هذا التوقيت، كما نصح باستخدام نفق الأزهر بديلا عن وسط المدينة.

ونصح محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ويفضل استخدام كوبرى الجلاء، وكوبرى الجامعة، وكوبرى عباس، وكوبرى الساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.