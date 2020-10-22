وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة حول ‫سوريا

شارك وزير الخارجية ‫سامح شكري، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة حول ‫سوريا الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

أعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وقال حافظ إن شكرى شارك فى الاجتماع انطلاقًا من موقف مصري قائم على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، حيث اكد الوزير على مُحددات الموقف المصري من تلك الأزمة.