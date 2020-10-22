انتشرت في الفترة الأخيرة بعض الآراء المختلفة حول مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب، ولهذا اجتمع عدد من مرشحي القائمة للرد على هذه الآراء وتوضيح الحقائق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عدد من مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر يجتمعون للرد على آراء المواطنين وتوضيح الحقائق (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.