تدريب عابر بين البحريتين المصرية والإسبانية بنطاق الأسطول الجنوبى

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت القوات البحرية المصرية والأسبانية تدريباً بحرياً عابراَ بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وذلك بإشتراك الفرقاطتين المصريتين ( الناصر ) و ( أبو قير ) مع الفرقاطة الأسبانية ( SANTA MARIA ) حيث تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافى ، منها تدريبات الدفاع الجوی و تمارين الدفاع ضد التهديدات السطحية المختلفة .
واشتمل التدريب أيضاً على تنفيذ تشکیلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على إتخاذ أوضاعها بسرعة عالية ، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية .
يذكر أن التدريب هو الثانى من نوعه مع البحرية الأسبانية في فترة زمنية وجيزة ما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأسبانى ، والإستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ، وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والأسبانية .
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