ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن شخص يهدد بتفجير محطة قطار فى ليون والشرطة تغلق المنطقة.
وفى وقت سابق، قالت الشرطة في مدينة ليون الفرنسية، اليوم الخميس، إنها تنفذ عملية فى محطة بار ديو للسكك الحديدية مضيفة أن شخصا اعتقل وأن المحطة أخليت من الناس.
وأضافت الشرطة، أن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود في المحطة وأنها فرضت طوقا أمنيا على المكان وبدأت عمليات تفتيش.
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