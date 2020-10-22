كرم جبر يدعو لتبسيط مصطلحات القضايا البيئية

دعا الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال الجلسة النقاشية التى نظمها المجلس حول الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية وزيرة البيئة الى العمل على تبسيط المصطلحات البيئية، وأن نجعل من القضايا البيئية موضوعات تفهمها العامة.

وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد معلقة على طلب رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام انه تم بالفعل البدء فى عملية تبسيط المصطلحات، ولكن هناك محدودية فى الثقافة البيئة مشيرة قائلة : "لما نزلت سوق الخضار فى الغردقة اتصدمت أن السيدة التى تبيع مش فاهمة الكلام اللى بقوله بخصوص التنمية المستدامة، وفى النهاية قالت هى دى التنمية المستدامة".

يشارك فى الجلسة، الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة اليوم السابع، وأحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، وخالد ناجح، رئيس تحرير مجلة الهلال، وماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائى، ووليد طوغان، رئيس تحرير مجلة صباح الخير يا مصر، ونشأت الديهى ورانيا هاشم، والدكتورة منى الحديدى من أعضاء المجلس الأعلى للإعلام، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأبو الفضل الإسناوى، مدير تحرير مجلة السياسة الدولية، ومحمد الباز، رئيس مجلس تحرير الدستور.

تناقش الجلسة دور الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية، وتنقسم محاور الجلسة إلى التعريف بالإعلام البيئى وأهميته وأهدافه، بجانب تأهيل الإعلاميين على العمل فى مجال الإعلام البيئى، كما تتطرق إلى محددات ومعايير الإعلام البيئى والعقبات التى تواجهه ومتطلباته.