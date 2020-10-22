لترشحه بانتخابات النواب.. عبدالعزيز يوقف نشاطه بالقومي لحقوق الإنسان

وقال محمد عبد العزيز، في بيان، إن قراره بطلب إيقاف نشاطه في المجلس فترة الانتخابات، يأتي في إطار الحرص على شفافية متابعة المجلس للعملية الانتخابية بكل حياد دون أي انحياز أو أي تعارض للمصالح، مؤكدا أن المجلس يطبق الآليات الدولية لمتابعة العملية الانتخابية وفقا للمعايير العالمية، متمنيا إنجاز الاستحقاق الانتخابي بالصورة الجيدة التي نتمناها جميعا، ومتمنيا لفريق متابعي المجلس كل التوفيق في أعمالهم من أجل عملية انتخابية شفافة ونزيهة.
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