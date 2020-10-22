لترشحه بانتخابات النواب.. عبدالعزيز يوقف نشاطه بالقومي لحقوق الإنسان

أخطر محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الوزير محمد فايق، رئيس المجلس، بإيقاف نشاطه في المجلس فترة انتخابات مجلس النواب، نظرا لترشحه على عضوية المجلس، إعمالا للأعراف التي وضعها المجلس القومي في متابعة العملية الانتخابية، كإحدى الجهات الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال محمد عبد العزيز، في بيان، إن قراره بطلب إيقاف نشاطه في المجلس فترة الانتخابات، يأتي في إطار الحرص على شفافية متابعة المجلس للعملية الانتخابية بكل حياد دون أي انحياز أو أي تعارض للمصالح، مؤكدا أن المجلس يطبق الآليات الدولية لمتابعة العملية الانتخابية وفقا للمعايير العالمية، متمنيا إنجاز الاستحقاق الانتخابي بالصورة الجيدة التي نتمناها جميعا، ومتمنيا لفريق متابعي المجلس كل التوفيق في أعمالهم من أجل عملية انتخابية شفافة ونزيهة.

