عضو بالشيوخ : الحكومة أنصفت المعلمين بحزمة الحوافز

أشاد النائب محمد توفيق الجمل، عضو مجلس الشيوخ، بقرار مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأكد "الجمل"، أن قرار الحكومة لإنصاف المعلمين بحزمة الحوافز، جاءت لتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية، مؤكدا: نفتخر بالعلم ونقدر العلماء، لأنهم يؤدون رسالة سامية. وأشار النائب إلى أن الحكومة تحاول جاهدة استعادة العصر الذهبى للعلم والمعرفة، مبينا: "سنحاول تقدير المعلمين واستعادة هيبة التعليم المصرى". وتابع عضو مجلس الشيوخ: "سنعمل معا لأن مصر تستحق ولأن أبناء مصر يستحقون، وكانت من ضمن أولوياتنا دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية".

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