صور.. الاتحاد الأوروبى يؤكد استمرار دعمه لمصر فى إدارة المياه

نظم الفعالية وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى إلى جانب العديد من الشركاء على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتخلل المؤتمر عددًا من الأنشطة بهدف رفع الوعى بشأن المحافظة على المياه وتعزيز المناهج المبتكرة للتغلب على التحديات الأكثر إلحاحًا التى تواجه المياه.

وتضمنت هذه الأنشطة ورشة عمل حول دراسة الرى الحديث والتمويل المستدام بين الاتحاد الأوروبى ومصر، والنسخة الثانية لمنتدى الاتحاد الأوروبى ومصر والاتحاد من أجل المتوسط للحوكمة والاستثمار فى قطاع المياه، وورشة العمل السنوية لمشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه التابع للاتحاد الأوروبى.





وقال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إن أسبوع القاهرة للمياه ملتقى مهم يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للإدارة المتكاملة للمياه وتبادل المعارف.

وأضاف: "سعدت بالمشاركة فى الحوار رفيع المستوى مع السلطات المصرية والاتحاد من أجل المتوسط وغيرهم من الأطراف المعنية والذى شهدته النسخة الثانية لمنتدى الاتحاد الأوروبى ومصر والاتحاد من أجل المتوسط للحوكمة والاستثمار فى قطاع المياه".

وأوضح السفير برجر، قائلا: "خلال دورات الانعقاد الثلاث الناجحة لأسبوع القاهرة للمياه وشراكتنا مع الحكومة المصرية والأطراف المعنية الأخرى، فإننا نفخر بتنظيم 6 فعاليات دولية وإقليمية، والتى شارك فى معظمها ما يزيد عن 500 مشارك يمثلون 27 دولة و15 منظمة دولية".

شهد ختام أسبوع القاهرة للمياه هذا العام حفل توزيع جوائز المسابقة القومية الثالثة للحفاظ على المياه، حيث تم تكريم الفائزين العشرة من المزارعين الذين تبنوا مناهج رى حديثة لترشيد المياه.

نظمت وزارة الموارد المائية والرى هذه المسابقة بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر بهدف تكريم من تبنوا أفضل التجارب الحقلية فى الرى الحديث، إضافة إلى تعزيز الوعى بمساهمة الرى الحديث فى المحافظة على المياه وزيادة الإنتاجية.

شارك 195 مُزارعا فى المسابقة هذا العام، بالرغم من القيود التى فرضتها جائحة "كوفيد19"، حيث نظمت لجنة التقييم ورش عمل عبر الإنترنت كى يتمكن المزارعون من المرشحين النهائيين من عرض تفاصيل التطبيقات الخاصة بهم.

كما تضمن حفل ختام أسبوع القاهرة للمياه الإعلان عن 5 فائزين من خمسين مشارك فى مسابقة "سفراء المياه الصغار" والتى شملت تصميم بوستر إلكترونى عن المحافظة على المياه.

وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع طلاب المدارس الابتدائية على عرض مواهبهم الإبداعية من خلال توصيل أهمية المحافظة على المياه عبر رسم ملصق يوضح ذلك.

وفى هذا السياق، أشار سفير الاتحاد الأوروبى إلى أن استخدام الأدوات المبتكرة والإبداعية لرفع الوعى بالمحافظة على المياه فيما بيننا جميعًا، لا سيما الشباب، يمثل هدفا رئيسيًا، وتعتبر المسابقات التى ينظمها الاتحاد الأوروبى مع وزارة الموارد المائية والرى من المساهمات المهمة لتحقيق ذلك.