محافظ المنيا: 7 مشروعات كبرى جاهزة للافتتاح لخدمة المواطنين

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا.

وأشار إلى أنه تم التشغيل التجريبى لمصنع العسل الأسود بقرية تونة الجبل بمركز ملوى، بعد توقفه لأكثر من 4 سنوات، كما تم الاتفاق مع هيئة تنمية الصعيد على إنشاء مصنع لهيبو كلوريد الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم، المستخدم فى معالجة المياه، بتكلفة تتجاوز 800 مليون جنيه، بقرية طهنا الجبل، ويمثل المصنع قيمة مضافة كبيرة ويقدم منتجاً عالمياً ويستوعب أعداداً كثيفة من العمالة المباشرة وغير المباشرة.

وعرض المحافظ موقف التحول الرقمى بمحافظة المنيا، لافتاً إلى أنه تم تحديد المبانى الحكومية التى يراد ربطها بمنظومة التحول الرقمى للدولة عبر توصيل كابلات ألياف ضوئية، وبلغت 1678 مبنى حكومياً، وتم الإنتهاء من توصيل كابلات الفايبر لـ10 مراكز تكنولوجية بالمحافظة، منها الديوان العام.

وأكد أنه تم توحيد المستندات والرسوم المقررة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم إدراجها بشكل موحد على نظام المراكز التكنولوجية.

وأضاف المحافظ أنه تم إتاحة الدفع الإلكترونى لمقابل الخدمات المُقدمة إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات بالتعاقد مع شركة فورى للخدمات الإلكترونية، ولفت إلى أن محافظة المنيا أطلقت 42 خدمة مدرجة على موقع بوابة خدمات المحليات.

كما عرض القاضى عددا من الإنجازات التى تحققت فى العديد من القطاعات، مشيرا إلى أنه تم تطوير كوبرى المنصورة الأثرى، والذى تم الانتهاء من إحلاله وتجديده وإظهاره بالمظهر اللائق، وتيسير وتسهيل انتقال المواطنين والحركة المرورية بوسط مدينة المنيا.

كما تم الانتهاء من تطوير ميدان المحطة كونه واجهة المحافظة وبواباتها الرئيسية لزائرين المحافظة، إلى جانب تطوير وتجميل ميدان اللوتس بقلب مدينة المنيا بتمويل ومشاركة مجتمعية من جامعة اللوتس، فضلاً عن الانتهاء من تطوير كورنيش النيل بمدينة المنيا والذى تم الإنتهاء من 3 مراحل منه، وجار الانتهاء من المرحلة الرابعة.

كما عرض محافظ المنيا جهود المحافظة فى تلقى شكاوى المواطنين والتفاعل معها، لافتاً إلى أن عدد الشكاوى التى وردت إلى منظومة الشكاوى الحكومية، ومبادرة صوتك مسموع، ومواقع التواصل الإجتماعى، بإجمالى ما بين 500 إلى 800 شكوى شهرياً، وبلغت نسبة الرد على هذه الشكاوى 95%.

وأشار إلى أن المحافظة احتلت المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة.

وبين أنه تسهيلا على المواطنين فى توثيق الأوراق، تم التعاون بين المحافظة ووزارة الخارجية، لإنشاء وتجهيز مقر نموذجى لمكتب التصديقات والخدمات القنصلية، وتم افتتاحه للجمهور بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا سبتمبر الماضى ليبدأ أعماله فوراً.

واستعرض محافظ المنيا خلال الاجتماع موقف الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة، وتشمل 6 فرص استثمارية.

كما تناول عدداً من المشروعات الجاهزة للافتتاح الرئاسى، أبرزها محور سمالوط على النيل بطول 24 كم، وتطوير الطريق الصحراوى الغربى فى المسافة ما بين القاهرة والمنيا، بطول 97 كم، ومستشفى سمالوط النموذجى، ووحدة الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى الرئيسى، سعة 85 سريراً و 6 أسرة عناية مركزة، فضلا عن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية، ومركز التحكم الإقليمى بسمالوط ويخدم 5 محافظات، و 102 عمارة إسكان اجتماعى بالمطاهرة بإجمالى 2448 وحدة سكنية.

كما تطرق محافظ المنيا لجهود المحافظة ضمن خطة استعدادات المحافظة لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، حيث أوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد فى كافة الأجهزة المحلية، ووضع خطة للتحرك السريع والفاعل عند أى خطر، مع المتابعة المستمرة لمخرات السيول وتطهيرها وإزالة العوائق بها بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لافتأً إلى أن هناك 22 من المخرات الصناعية، و 12 من المخرات الطبيعية.

كما أن هناك 1486 معدة بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة صالحة للعمل وجاهزة للتعامل مع الأزمات.

كما أن هناك جاهزية تامة لدى 45 نقطة حماية مدنية، و62 سيارة حماية مدنية، و7 وحدات إنقاذ نهرى، تأكدت المحافظة من جاهزيتها التامة، فضلاً عن مراجعة كافة شبكات صرف الأمطار والصلاحية الفنية للسيارات والمعدات الخاصة لكسح وسحب المياه ومدى جاهزيتها، وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار، ومجارى السيول سواء الطبيعية أو الصناعية.