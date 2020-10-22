صور .. الأنبا باخوم يجتمع بوفد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

اجتمع اليوم الخميس، الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، بالدكتورة هبة السويدى، مؤسِّسة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، والوفد المرافق لها، وذلك بالمقر الإيبارشى.





شارك فى الاجتماع الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، والدكتورة هبة السويدى والوفد المرافق لها، يأتى ذلك فى إطار بحث سبل التعاون بين الإيبارشية البطريركية، ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

تضمن اللقاء شرح آليات العمل داخل المستشفى، والتحديات والصعوبات التى تواجه الفريق، والحالات التى يستقبلها المستشفى، كما ألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة عبر فيها عن مدى إعجابه الشديد برسالة المستشفى من أجل خدمة المواطن المصرى، كما وعد نيافته بزيارة المستشفى فى أقرب وقت.

تطرق الحديث أيضًا إلى المجهودات والخدمات التى ستقدمها الإيبارشية البطريركية، بطريقة عملية من أجل خدمة المستشفى.

وجدير بالذكر أن المستشفى هو أول وأكبر مستشفى ومركز أبحاث، لعلاج ضحايا الحوادث والحروق بالمجان فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو يقع فى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

ويهدف المستشفى إلى تغيير مفهوم العمل التطوعى والرعاية الصحية بمصر، وذلك من خلال توعية المواطنين بمخاطر الحوادث والحروق.

ويُذكر أن الدكتورة هبة السويدى هى مؤسِّسة ورئيسة مجلس أمناء أهل مصر الخيرية، وهى مؤسسة تنموية غير هادفة للربح.