عاجل..القوات المسلحة تستعد لتأمين انتخابات مجلس النواب بالتعاون مع الداخلية

اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة فى تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم إنطلاقاً من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى.





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