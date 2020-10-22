بدء انتقال القضاة إلى مقار اللجان الانتخابية بالمحافظات

واصلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، متابعة انتقال القضاة للمحافظات لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بالداخل والخارج.





وبدأ القضاة المشرفين على الانتخابات بالمحافظات فى الانتقال إلى مقرات لجانهم ويتم نقل القضاة إلى المحافظات النائية والبعيدة بطائرات عسكرية، فى وجود تنسيق كامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة والداخلية لتأمين يومى الانتخابات.

ووزعت الهيئة حاليا المشرفين على اللجان بالمحافظات إلكترونيا، وذلك من خلال إمكانية الاستعلام عن المركز الانتخابى واللجنة الفرعية الموجود بها، بالدخول على الموقع الرسمى للهيئة وإدخال رقمه القومى من واقع بطاقته فى الخانة التى سيتم تخصيصها على الموقع.

كما تم إخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم، تفيد بضرورة التوجه فى الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لاستلام خطاب تكليف العمل بإحدى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس النواب.

ويجرى الاقتراع فى الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويجرى التصويت فى الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.

ويجرى الاقتراع فى الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى يومى 24 و25 أكتوبر، ويجرى التصويت فى الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية يومى 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الأولى 1 نوفمبر، ونتيجة المرحلة الثانية 15 نوفمبر.