إنفوجراف .. الوزراء يستعرض ملامح مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء فى إنفو جراف، ملامح مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهرى، والذى وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على البرلمان.





حيث يتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى، وكذلك إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية لجميع القائمين على العملية التعليمية. وسيصل عدد المعلمين المستفيدين من القانون 2.1 مليون معلم، وقد بلغت تكلفة الإصلاحات الهيكلية لتحسين أجور المعلمين 6.1 مليار جنيه. كما شمل مشروع القانون زيادة 25%؜ فى مكافأة امتحانات النقل بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه وبلغت التكلفة السنوية لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى 1.5 مليار جنيه لـ315 ألف معلم بمرحلة رياض الأطفال.

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